Bozdağ’dan montaj iddiasına yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, montaj iddiasına ilişkin, “Sayın Kılıçdaroğlu her konuyu çarpıtıyor. Şimdi Kandil’den Murat Karayılan açıklama yaptı. Montaj mı? Çıksın desin. Videolar ortada. Kendileri çektiriyor. Kendileri yayınlıyor” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından montaj iddialarına ilişkin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na katıldığı bir televizyon programında şu sözlerle cevap verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu her konuyu çarpıtıyor. Şimdi Kandil’den Murat Karayılan açıklama yaptı. Montaj mı? Çıksın desin. Videolar ortada. Kendileri çektiriyor. Kendileri yayınlıyor.

Mustafa Karasu açıklama yaptı, Cemil Bayık açıklama yaptı, Bese Hozat açıklama yaptı. Daha başka pek çok terörist elebaşı Avrupa’daki ayakları açıklama yaptılar. Açıklamaları kendileri kaydettiler ve kendileri de dünya ve Türkiye kamuoyuna açıkladılar.

Ben şimdi Sayın Kılıçdaroğlu’na soruyorum, Murat Karayılan’ın açıklamaları montaj mı? Cemil Bayık’ın açıklamaları montaj mı? Terörist örgütünün elebaşlarının yaptıkları açıklamalar montaj mıdır? Hiçbiri montaj değil. Hepsi kendileri açıklama yaptılar. Kendi açıklamalarını da kendileri yayınladılar. Türk medyası ve yayın organları da onların yayınlarından aldı bunu yayınlıyor. Şimdi çıkıp şunu demesi lazım: “Murat Karayılan böyle bir açıklaması yok, Cemil Bayık’ın böyle bir açıklaması yok. Bu açıklamaların tamamı montaj”