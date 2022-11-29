Bozdağ’dan Türk Tabipler Birliği açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipler Birliği hakkında açıklama yaptı ve hiçbir meslek örgütünün amacı dışında faaliyette bulunamayacağına dikkat çekti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hiçbir meslek örgütünün, amacı dışında faaliyette bulunamayacağının, anayasa hükmü olduğuna dikkati çekti.

Türk Tabipleri Birliğinin, tabiplerin hakkını savunduğuna şahit olmadığını kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu: “Sadece iktidarın zarar göreceği bir şey varsa orada iktidar zarar görsün diye, tabiplerin menfaati olsun diye değil. PKK terör örgütünün, başkaca bir terör örgütünün başı dara girdiğinde ya da ihtiyacı olduğunda onların lehine açıklama yapmada yarışa girenler var. Tabiplerin lehine açıklama yok ama Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ‘kimyasal silah kullandığı’ iftirası yapanlara destek verildiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da açıkladığı gibi, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili çalışmanın da sonuna geldiğimizi ifade etmek isterim. Yakında bu çalışmayı da kamuoyumuzla paylaşacağız.” MHP de 10 gün evvel Türk Tabipleri Birliğinin isminin ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesini içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuştu.