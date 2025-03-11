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Bozdoğan’da Başından Vurulmuş Kadın Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, otomobilinin yanında başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Olay, akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale Mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadının kanlar içerisinde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GÖREVDE

Yapılan ihbar üzerine hızlıca bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bu üzücü olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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