Bozdoğan’da Cinayet Şüphelisi Aranıyor

BOZDAĞDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, geçtiğimiz Salı günü aracının yanında ölü olarak bulunan dört çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin cinayetiyle ilgili şüpheli jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olay, 11 Mart 2025 günü saat 21:00 sıralarında Madran Mahallesi Kale Mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içinde bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) silahla vurulmuş olarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Soruşturma sürecinde, Jandarma ekipleri T.A., Meltem Menteşeli’nin eşi R.M., B.G. ve F.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayın şüphelilerinden M.D. kaçarken, devam eden soruşturmada M.D.’nin eşi G.D. de gözaltına alındı. Gözaltı kararından sonra, Meltem Menteşeli’nin eşi R.M. adli kontrol altına alındı, B.G. ve T.A. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay çerçevesinde gözaltına alınan Menteşeli’nin kız arkadaşı F.Ö. ve firari şüpheli M.D.’nin eşi G.D. adliyeye sevk edildi.

FAİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Menteşeli’nin cinayetinin ardından, olayın şüphelisi M.D. kayıplara karışmış durumda. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, JASAT, Komanda ve İstihbarat ekipleri, şüpheliyi yakalamak için sürdürülen çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. M.D.’yi bulmak amacıyla dağ tepe her taşın altına bakan ekiplerin çalışmalarının yoğunlaştığı belirlenmiş durumda.