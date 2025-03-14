Bozdoğan’da Cinayet Şüphelisi Yakalandı

MEVCUT DURUM

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, aracının yanında ölü olarak bulunan Meltem Menteşeli cinayetinin şüphelisi, jandarma tarafından yakalandı. Olay, 11 Mart tarihinde saat 21.00 civarında Madran Mahallesi Kale mevkiinde gerçekleşti. Yol kenarında bir otomobilin yanında kanlar içerisinde bir kadını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) silahlı saldırıyla hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

GÖZALTILAR

Olay sonrası başlatılan geniş çaplı sorușturma çerçevesinde jandarma ekipleri, T.A. ve Meltem Menteşeli’nin eşi R.M. ile B.G. ve F.Ö.’yü gözaltına aldı. Menteşeli’nin cinayetinin şüphelisi olan M.D. ise kayıplara karıştı. Devam eden soruşturmada, M.D.’nin eşi G.D. de gözaltına alındı. Alınan gözaltı kararlarının ardından Meltem Menteşeli’nin eşi R.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.G. ve T.A. ifadelerinin ardından salıverildi. Olay kapsamında gözaltına alınan Meltem Menteşeli’nin kız arkadaşı F.Ö. ve firari şüpheli M.D.’nin eşi G.D. ise adliyeye sevk edildi.

FİRARI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Meltem Menteşeli’nin cinayetinin ardından olayın şüphelisi M.D. firar etti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş, JASAT, Komanda ve İstihbarat ekipleri, şüpheliyi yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde gizlendiği yerden M.D.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.