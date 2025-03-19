Bozdoğan’da Hırsızlık: 6 Milyon TL Çalındı

HIZLI YAKALANMA

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir evden yaklaşık 6 milyon 350 bin TL değerinde döviz ve altın çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilip yakalandı. Olay, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, F.D. isimli kişinin evinden toplamda 6 milyon 350 bin TL değerinde ziynet eşyası ve paralar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bu miktarın içerisinde 156 bin Euro, 100 bin TL değerinde altın ve 20 bin TL nakit para yer aldı.

DETAİLİ ÇALIŞMA

İhbar üzerine bölgeye gelen Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda H.S. isimli şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin yakalanması için düğmeye basan ekipler, H.S.’yi evinde düzenlenen operasyonla, suç eşyası olan 60 bin Euro (2 milyon 400 bin TL) ile birlikte gözaltına aldı. Şu an şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış durumda.