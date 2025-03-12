Bozdoğan’da Tiktok Fenomeni Ölü Bulundu

KADIN CİNAYETİ ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINDA

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, TikTok fenomeni Meltem Menteşeli’nin otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunması sonrasında 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Madran Mahallesi Kale mevkisinde gerçekleşti. Yol kenarında bir kadının kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi olan Meltem Menteşeli’nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi. TikTok fenomeni olduğu öğrenilen Menteşeli’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekipleri, olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu doğrultuda T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve Meltem Menteşeli’nin eşi R.M. (40) gözaltına alındı. Ayrıca, firar durumda olan M.E. (38) için yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.