Bozdoğan’da Trafik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, ‘Trafik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde stant açarak vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Bozdoğan’da İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Motorlu Jandarma Asayiş Timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Adnan Menderes Mesire Alanı’nda gerçekleşti.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Açılan stantta, jandarma ekipleri trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda, jandarma tarafından kullanılan trafik teçhizatları tanıtıldı. Etkinlikte, ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunuldu. Özellikle çocuklar için hazırlanan boyama ve okuma kitapları, Trafik Jandarması baskılı anahtarlıklar ve Türk Bayrağı baskılı balonlar yoğun ilgi çekti.