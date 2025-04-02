Bozgeyik: “Boykot Çağrısı Havada Kaldı”

BOYKOT ÇAĞRISI MILLETİ ETKİLEMEDİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrısının toplumsal bir karşılık bulmadığını vurguladı. CHP tarafından yapılan boykot çağrısının yerli ve milli markaları hedef aldığına değinen Bozgeyik, sağduyulu davranarak bu çağrıya uymayan vatandaşlara teşekkür etti.

KENDİMİZE ZARAR VERMEKTEYİZ

Bozgeyik, “Burada kirli bir oyun sergileniyor. Öncelikle düşünmek gerek. Kimi boykot ediyoruz? Bu ülkenin milli sermayesi ile kurulan şirketleri, markaları boykot ediyoruz. Yani kendi kendimizi boykot ediyoruz. Baltayı dizimize vuruyoruz. Bir insanın yaşadığı ülkenin ekonomisini baltalamak için boykot çağrısında bulunması için bu ülkenin düşmanı olması gerekir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HALK BOYKOTÇA GEREK DUYMUYOR

Açıklamalarına devam eden Bozgeyik, “Zaten milletimiz de ülke ekonomisini hedef alan bu boykota rağbet etmedi. Boykot çağrıları havada kaldı. İnsanlarımız her günkü gibi sokağa daha fazla çıktı, daha fazla alışveriş yaptı. Milletimize sağduyulu davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bu ülkeye dışardan ve içerden gelecek her türlü tehdidi, zararı bertaraf etmek için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.