Bozgeyik: Gaziantep ve Halep Kardeş Şehirler

GAZİANTEP HEYETİ SURIYE’DE TEMASLARDA BULUNDU

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Başkan Vekili Mesut Acar, Suriye’nin Çobanbey ve Halep şehirlerinde çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, beraberindeki heyetle ilk olarak Çobanbey Türmen Meclisi’ni ziyaret etti ve Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Halep’e geçerek, burada siyasi yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla toplantılar yaptı. Ayrıca Halep Valiliği ile Bülbülzade Vakfı’nın birlikte düzenlediği iftar programına katılan Bozgeyik, Gaziantep ve Halep’in ayrılmaz iki kardeş şehir olduğunu dile getirdi.

GEÇMİŞTEN GÜNLÜMÜZE BİRLİK VURGUSU

Bozgeyik, konuşmasında iki şehir arasındaki derin bağlara dikkat çekti. “Bizler yüzyıllar boyunca aynı pazarlarda alışveriş yaptık, aynı sokaklarda yürüdük, aynı sofrada ekmeğimizi paylaştık. Sadece coğrafyamız değil, kaderimiz de ortaktır. Bugün burada kurduğumuz iftar sofrası, geçmişte olduğu gibi gelecekte de birliğimizin ve beraberliğimizin en güçlü nişanesi olacaktır” dedi. Gaziantep ve Halep’in, tarihsel olarak ticaret, sanat ve dayanışmanın merkezleri olduğunu belirten Bozgeyik, Osmanlı döneminde bu iki şehrin önemli ticaret yollarının merkezleri olduğunu hatırlattı.

SURİYE HALKI İÇİN DESTEK

Bozgeyik, Suriye halkının büyük bir yeniden inşa sürecine girdiğini ve Türkiye’nin bu süreçte yanı başlarında olmaya devam edeceğini vurguladı. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta dile getirdiği gibi, Türkiye mazlumların yanında, dostlarının destekçisidir. Bizler, Halep’in yeniden ayağa kalkması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. İki ülke arasında kurulacak iş birlikleri ve ortak projelerle, Gaziantep ve Halep’in birlikte büyümesi adına çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da Suriye ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Kadooğlu, “Çobanbey ve Halep’te önemli temaslarda bulunduk. Siyasi yönetim, iş dünyası ve STK’ların temsilcileri ile bir araya geldik. Halepli kardeşlerimizle aynı iftar sofrasına oturmanın manevi hazzını ve mutluluğunu yaşadık. Suriye bizim için sadece ticaret yaptığımız bir ülke değildir. Komşudur, kardeştir” şeklinde konuşarak, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.