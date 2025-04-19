Bozhane Limanı Tam Kapasite Hizmete Girdi

BOZHANE LİMANI TAM KAPASİTE HİZMETTE

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde son yapılan yenileme çalışmalarının ardından Bozhane Limanı tam kapasite ile faaliyet göstermeye başladı. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, limanda incelemelerde bulunarak yürütülen işlemler hakkında bilgi verdi.

LİMAN PROJESİNİN GELECEĞE ETKİSİ

Başkan Posbıyık, ilçenin geleceğini göz önünde bulundurarak limanı tamamladıklarını ifade etti. Posbıyık, “Fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, en yeni teknolojiyle yapılmış ve bölgenin en sağlam limanı olan Bozhane Limanı tam kapasiteyle hizmete başladı. Bu ithalat ve ihracat devam ettiği müddetçe Ereğli Belediyesinin ekonomi yönünden yüzünü güldürecektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Posbıyık, gemilerin yükleme ve boşaltma işlemlerine 3 Mart’ta başlandığını, ikinci iskelenin de devreye girmesiyle limanın tam kapasite ile hizmete girdiğini belirtti. Bu gelişmeler, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak.