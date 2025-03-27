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Bozkır’da Çocuklara Ramazan Eğlencesi Yaptı

ÇOCUKLAR RAMAZAN COŞKUSUNU YAŞIYOR

Konya’nın Bozkır ilçesinde, bu Ramazan ayında, çocuklar Teravih namazı sonrasında gerçekleştirilen özel bir etkinlikle eğlencenin tadını çıkardı. Bozkır Gençlik Merkezi’nin düzenlediği programda, davul eşliğinde söylenen maniler ve ilçe turu eşliğinde çocuklara unutulmaz anlar sunuldu. Program sırasında, çocuklar davulcularla beraber mani söyleyerek ilçe merkezinde eğlenceli bir gezi yaptı. Renkli görüntülerin sergilendiği organizasyonda, çocuklar hem Ramazan’ın manevi atmosferini hem de eski Ramazan geleneklerini deneyimleme imkanı buldu.

RAMAZAN HATIRALARI BİRİKİYOR

Bozkır Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Güzel çocuklarımıza yıllar sonra anlatacakları eski Ramazan hatıralarını şimdiden yaşatıyoruz. Manilerle Ramazan programımızın ilki yüksek katılımla gerçekleşti” denildi. Etkinliğin devam edeceği bilgisi verilirken, çocuklar ve ailelerin etkinliğe olan yoğun ilgisi dikkat çekti. Bu tür organizasyonların hem kültürel değerlerin yaşatıldığı hem de çocukların Ramazan coşkusunu doyasıya hissettiği vurgulandı.

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