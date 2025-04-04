Bozkır’da Hafız Öğrencilere Umre Ödülü

UMRE ZİYARETİ İLE ÖDÜLLENDİRİLEN ÖĞRENCİLER

Konya’nın Bozkır ilçesinde, hafızlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan 30 öğrenci umre ziyareti ile ödüllendirildi. Bozkır’da bulunan Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), hafızlık programını tamamlayan bu öğrencileri kutsal topraklara götürdü. Bozkır Müftülüğüne bağlı BİMDER Kuran Kurslarında eğitim alan öğrenciler, hafızlık diplomalarına kavuşmanın mutluluğuyla uğurlandı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Düzenlenen özel programda umreye çıkan öğrenciler, duygusal anlar yaşadı. BİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, “İlçe müftülüğümüze bağlı Tevfik Bilge Kur’an Kursumuzda hafızlığını tamamlayan ve diplomalarını alan 30 evladımızla birlikte bu kutsal yolculuğa çıkıyoruz. Öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyor, maddi ve manevi destek olan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Bu özel yolculuk, başarılı öğrenciler için anlamlı bir ödül oldu.