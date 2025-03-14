Bozkır’da KKYDP Toplantısı Düzenlendi

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımların Desteklenmesi başvuru dönemi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozkır Müftülüğü Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Üreticiler, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan etkinlikte, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP) ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

KKYDP NEDİR VE NEFİDİR?

Bilgilendirme toplantısında sunum yapan Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Işık, KKYDP’nin 2007’den bu yana faaliyet gösterdiğini, ekonomik yatırımlar, altyapı yatırımları, bireysel sulama ve uzman eller olmak üzere dört ana başlıkta destek sağladıklarını belirtti. İlgili programın, Konya’nın tarım ve hayvancılıktaki önemli potansiyelini daha da artırmak için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

TOPLANTI SÜRECİ VE SONUCU

Toplantı, Şube Müdürü Osman Işık ve konu uzmanı personel tarafından yapılan etkili sunumun ardından, katılımcıların sorularını yanıtladığı bir soru cevap bölümüyle sona erdi. Bu süreç, katılımcılar arasında bilgilendirici ve etkileşimli bir ortam sağladı.