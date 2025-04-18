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Bozkır’da Pilav Şenliği Yapıldı

ŞENLİKTE RENKLENEN ANLAR

Konya’nın Bozkır ilçesinde gerçekleştirilen “Pilav Şenliği”, çok sayıda katılımcının ilgisi ile oldukça renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Bozkır Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu’nun bahçesinde yapıldı ve burada öğrenciler, veliler ile Bozkır’ın önde gelen isimleri bir araya geldi.

TOPLUM BİLİNCİNE VURGU

Okul Müdürü Mehmet Kandak, bu yıl düzenledikleri ve geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri Pilav Şenliği’nde hem öğrencilerle hem de katılımcılarla birlikte anlam dolu zaman geçirdiklerini vurguladı. Kandak, “Bu tür etkinliklerin en önemli amacı, öğrencilerimizin toplum bilinci kazanması ve ortak sosyal faaliyetlere uyum sağlamasıdır” şeklinde konuştu. Pilav ikramının ardından öğrenciler için çeşitli eğlenceler düzenlendi. Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci ve diğer yetkililerin katılımı ile etkinlik, unutulmaz anılarla doldu.

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