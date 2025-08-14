Bozkır’da Trafik Güvenliği Artırılıyor

DENETİMLER ARTTI

Konya’nın Bozkır ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Amirliği, yaz aylarında artan elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımı nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırıyor. Yapılan kontrollerde, vatandaşların can güvenliği için uyulması gereken kuralların önemi özellikle vurgulanıyor.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İlçe merkezindeki çeşitli noktalarda elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları için bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Denetim sırasında kurallara uyan sürücülere, “Kurallara Uyalım, Tadımız Kaçmasın” projesi çerçevesinde şeker ikram edilerek teşekkür ediliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildiriyor. Özellikle vatandaşlardan kurallara uymaları ve genç sürücülerin daha dikkatli olmaları isteniyor.