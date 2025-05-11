Bozkır Delicesi Yaralı Bulundu

BOZKIR DELİCESİ YARALI HALDE BULUNDU

Hatay’ın Samandağ ilçesinde nesli tehlike altında olan bir yırtıcı türü bozkır delicesi yaralı halde keşfedildi. Jandarma ekipleri, Tekebaşı Mahallesi’nde devriye gezdikleri sırada yol kenarında uçamayan bir kuşla karşılaştı.

JANDARMA KUŞU KORUMA ALTINA ALDI

Yapılan incelemeler sonucunda, kuşun nesli tehlike altında bulunan bozkır delicesi olduğu ve kanadından yaralandığı tespit edildi. Jandarma görevlileri, yaralı bozkır delicesini koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

TEDAVİDEN SONRA DOĞAYA SALINACAK

Bozkır delicesinin tedavi işlemleri tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı belirtildi. Bu türler, doğanın dengesi için büyük önem taşıdığı için koruma altına alınması gereken canlılar arasında yer alıyor.