Haberler

Bozköy’de Traktör Kazası Oldu

KAZA BİLGİLERİ

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde bir traktör kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 18.45 sıralarında gerçekleşti. Traktörü kullanan Yılmaz Çetinel, 09 TR 598 plakalı aracıyla bahçede geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Devrilen traktörün altında kalan Çetinel için yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaptığı kontrollerde Çetinel’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz Çetinel’in cenazesi morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından Çetinel’in ailesi derin bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.