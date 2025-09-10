Bozköy’de Traktör Kazası Oldu

KAZA BİLGİLERİ

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde bir traktör kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saat 18.45 sıralarında gerçekleşti. Traktörü kullanan Yılmaz Çetinel, 09 TR 598 plakalı aracıyla bahçede geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Devrilen traktörün altında kalan Çetinel için yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaptığı kontrollerde Çetinel’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz Çetinel’in cenazesi morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından Çetinel’in ailesi derin bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.