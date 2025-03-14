Bozkurt’ta Çay Taştı, Operatör Kurtarıldı

ÇAYIN DEBİSİ YÜKSELDİ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, çayın debisinin yükselmesi sonucu iş makinesi mahsur kaldı. Olay, Bozkurt ilçesinin Bayramgazi köyü civarında gerçekleşti.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, bir özel firmanın çalıştığı ekskavatör, dere yatağında çalışırken yükselen su seviyesi nedeniyle suda kaldı. İş makinesinin operatörü, aracı üzerinde kalarak yardım beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, operatörü bulunduğu yerden itfaiye aracının merdiveniyle alarak kurtardı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Kurtarılan operatör, sağlık kontrolü için Bozkurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü.