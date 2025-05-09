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Bozkurt’ta Kalbi Duran Vatandaş Kurtarıldı

KALBİ DURAN VATANDAŞ HAYATA DÖNDÜ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir kahvehanede oturan 71 yaşındaki Cemal Koca, aniden kalbi durarak yere düştü. Arkadaşlarının durumu fark etmesiyle birlikte, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.


SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cemal Koca’nın kalbinin durduğunu tespit ederek acil bir şekilde kalp masajına başladı. Uygulanan bu müdahale sonrasında, Koca’nın kalbi tekrar çalışmaya başladı ve hemen ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, Koca Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavisi burada devam ediyor.

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