Bozkurt’ta Yangın, Ekipler Söndürdü

YANGIN BAHÇELİK ALANDA BAŞLADI

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bulunan bahçelik alanda gerçekleşen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana geçmeden kontrol altına alındı. Olay, Bozkurt ilçesinin Sarıçiçek köyünde meydana geldi.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Elde edilen bilgilere göre, bahçelik alanda belirli bir sebep olmadan başlayan yangını gören çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Gelen ihbar sonrası, hemen itfaiye ve orman ekipleri olay yerine yönlendirildi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasına izin vermeden hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve yangını söndürmeyi başardı.