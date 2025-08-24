Bozova’da Deniz Süleyman Kayboldu

DENİZ SÜLEYMAN KAYBOLDU

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü’ne giren 11 yaşındaki Deniz Süleyman kayboldu. Onu kurtarma çabasında bulunan 38 yaşındaki Suriyeli Kanewar Osman ise boğulma tehlikesi geçirdi ve hastaneye götürüldü. Olay, Bozova’ya bağlı kırsal Tatarhüyük Mahallesi’nde gerçekleşti.

İMDADA YETİŞENLER OLDU

Deniz Süleyman, ailesiyle birlikte göl kenarında düzenledikleri pikniğin ardından serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Deniz’i fark eden Kanewar Osman, onu kurtarmak amacıyla suya atladı. Ancak Deniz Süleyman’a ulaşmayı başaramayan Osman, suda çırpınmaya başladı. Çevrede bulunanlar durumu hemen bildirdi ve sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kendi çabasıyla sudan çıkan Kanewar Osman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Süleyman’ın bulunması için dalgıç ekipler tarafından arama çalışmaları başlatıldı.