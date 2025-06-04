Bozova’da Duvar Çöktü, 4 Yaralı

ŞANLIURFA’DA İŞÇİLERİN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen olayda, bir istinat duvarının çökmesi sonucunda dört işçi yaralandı. Kırsal Kesmetaş Mahallesi’nde yaşanan kazada, M.Ç’ye ait ruhsatsız bir evin çevre duvarı yapılırken, duvarın yan taraftaki inşaat alanında çalışan işçilerin üstüne devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından yapılan ihbarla sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, göçük altında kalan işçileri çıkarmak için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Kurtarılan işçiler Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla hastanelere götürüldü. Kolbüken ve Kuş’un sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.