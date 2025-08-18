Haberler

Bozova’da Elektrik Ustası Akıma Kapıldı

MEHMET ÇİÇEK’İN TRAJİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir elektrik ustası olan 26 yaşındaki Mehmet Çiçek, kuyudaki su pompasını onarmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Bozova’ya bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Çiçek, tarımsal sulama için kullanılan kuyunun bozuk su pompasını tamir ederken talihsiz bir şekilde akıma kapıldı.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Mehmet Çiçek, Bozova Devlet Hastanesi’ne taşındı. Burada tedavi altına alınan Çiçek, doktorların tüm çabasına rağmen maalesef kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

