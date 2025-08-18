Bozova’da Elektrik Ustası Akıma Kapıldı

MEHMET ÇİÇEK’İN TRAJİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir elektrik ustası olan 26 yaşındaki Mehmet Çiçek, kuyudaki su pompasını onarmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Bozova’ya bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Çiçek, tarımsal sulama için kullanılan kuyunun bozuk su pompasını tamir ederken talihsiz bir şekilde akıma kapıldı.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Mehmet Çiçek, Bozova Devlet Hastanesi’ne taşındı. Burada tedavi altına alınan Çiçek, doktorların tüm çabasına rağmen maalesef kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.