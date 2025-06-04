Bozova’da İstinat Duvarı Çöktü, 4 İşçi Yaralandı

İNŞAATTA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde inşaat halindeki bir alanda meydana gelen istinat duvarı çökmesi sonucunda 2’si ağır 4 işçi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Bozova’ya bağlı Kesmetaş Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, bir evin çevre duvarının yapımı sırasında sıva uygulayan işçilerin üzerine büyük bir gürültüyle istinat duvarı çöktü.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Enkaz altında kalan işçileri gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ekipler, gerekli mekanik araçlar kullanarak göçük altında kalan Suriye uyruklu Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş’u sağ olarak çıkardı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede acil serviste tedaviye alınan işçilerden Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş’un sağlık durumlarının ağır olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.