Bozova’da Suya Düşen Çocuklar Kurtarıldı

ŞANLIURFA’DA TRAJİK BOĞULMA OLAYI

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, Atatürk Baraj Gölü’nde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuktan 2’si çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılıyor. Ancak 11 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını kaybediyor. Olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Tatarhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geliyor.

VATANDAŞLAR HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya giriyor. Kısa bir süre sonra bu çocuklar boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. O anda çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koşuyor. Çocuklardan 2’si başarılı bir şekilde kurtarılıyor ancak 11 yaşındaki Deniz Süleyman suda kayboluyor.

KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNUYOR

Suda kaybolan Deniz’in bulunması için çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmaları başlatılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda küçük kızın cansız bedeni sudan çıkarılıyor. Olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından cenaze, adli tıp kurumu morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili soruşturma açılıyor.