Bozova, Hilvan, Halfeti’ye Dolu Zarar Verdi

DOLU YAĞIŞI TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİ

Şanlıurfa’nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarında zarara yol açtı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, ildeki bazı bölgelerdeki dolu yağışının neticesinde Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana geldiği bilgisi verildi. Bozova’da 10, Hilvan’da 15, Halfeti’de ise 4 mahallede fıstık, zeytin ve pamuk gibi ürünlerde hasar oluştuğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından sahada gerçekleştirilecek zarar tespit ve değerlendirme çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak ve bu süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilecektir. Dolu zararından etkilenen tüm üreticilerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oluşan mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi gereken bir konu koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir.”

BÖLGEDEKİ TARIM ÜRETİCİLERİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaşanan dolu felaketinden 10 mahallemiz ciddi şekilde etkilenmiştir. İlk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve personelimiz saha çalışmalarına başlamışlardır. En kısa sürede tespit ve değerlendirme tamamlanacaktır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı. Bu durumu takip eden yerel yöneticiler, dolu sonrası hasar tespiti için gerekli adımları atmaya devam ediyorlar.