Bozüyük-Eskişehir Arasında Tır ve Otobüs Kazası

KAZA DETAYLARI

Bilecik’te, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun 20’nci kilometresi Poyra rampasında, sürücüsü henüz kimliği öğrenilemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpıyor. Kazanın şiddetiyle, tırın şoför bölümünün tamamen dorseden ayrıldığı gözlemleniyor.

Meydana gelen çarpışma sonucunda tırın şoförü ağır yaralanırken, otobüste bulunan 10 yolcu ise hafif yaralanıyor. Kaza ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir ve Bozüyük’teki hastanelere naklediyor.

Kaza sebebiyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafiğe kapatılıyor ve bu durum uzun trafik kuyruklarının oluşmasına yol açıyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün olay yerine gelmesi beklenirken, uzman ekipler kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.