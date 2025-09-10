Haberler

Bozüyük Kaymakamı Düğünlerde Bulundu

BOZÜYÜK KAYMAKAMI DÜĞÜNLERE KATILDI

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, düzenlenen iki farklı düğün törenine katılarak genç çiftlerin sevinçlerine ortak oldu. İlk olarak Buğra Levent’in oğlu Mustafa Saltuk ile İlayda Çiftçi’nin düğün merasimine iştirak eden Kaymakam Öztürk, genç çifte mutluluk dileklerini iletti.

İLÇE PERSONELİNİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Kaymakam Öztürk, daha sonra İlçe Özel İdare Müdürlüğü çalışanı Yasir ve Esma çiftinin düğününde de yer aldı. Çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında olup onlara destek oldu. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, “Genç çiftlerimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” şeklinde açıklama yaptı.

