Bozüyük Kaymakamı Ziyaret Gerçekleştirdi

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, geçirdiği ciddi hastalık nedeniyle bir süre hastanede yatan Düzağaç Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Sedef’i ziyaret etti. Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte bu anlamlı ziyareti gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA GÖRÜŞME

Ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk, Muhtar Sedef’in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alarak, “Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” şeklinde düşündüğünü belirtti. Gerçekleşen bu samimi ziyarette, birlik ve dayanışma duyguları ön planda oldu. Muhtar Sedef ise nazik ziyaretleri için Kaymakam Öztürk ve beraberindekilere teşekkür etti.