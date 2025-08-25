Haberler

Bozüyük Kaymakamı Ziyaret Gerçekleştirdi

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, geçirdiği ciddi hastalık nedeniyle bir süre hastanede yatan Düzağaç Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Sedef’i ziyaret etti. Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte bu anlamlı ziyareti gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA GÖRÜŞME

Ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk, Muhtar Sedef’in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alarak, “Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” şeklinde düşündüğünü belirtti. Gerçekleşen bu samimi ziyarette, birlik ve dayanışma duyguları ön planda oldu. Muhtar Sedef ise nazik ziyaretleri için Kaymakam Öztürk ve beraberindekilere teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haberler

Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.