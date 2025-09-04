Bozüyük Kurtuluşu İçin Konser Verildi

BOZÜYÜK’ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

Bozüyük, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinliğe, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve birçok siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

ANLAMLI KONUŞMALAR VE GÖSTERİLER

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, etkinliğin başında günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından, “Bozüyük’ün özgürlük sesi” adlı oratoryo ile halk oyunları gösterileri sahnelendi. Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen “4 Eylül Kurtuluş Günü” etkinlikleri kapsamında, Kapalı Pazar Otoparkı’nda gerçekleştirilen konserde, ünlü şarkıcı Koray Avcı sahne aldı.

KORAY AVCI’DAN UNUTULMAZ PERFORMANCE

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Koray Avcı, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Avcı, konser sırasında “Adaletin bu mu dünya”, “Aşk sana benzer”, “Aldırma gönül” ve “Ellerimde çiçekler” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Konserin ardından, Bakkalcıoğlu, Koray Avcı’yı tebrik ederek, sembolik Metristepe Anıtı’nı hediye etti.