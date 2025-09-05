Haberler

Bozüyük’te 103. Kurtuluş Kutlaması Yapıldı

BOZÜYÜK’ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

Bozüyük, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı. Bu özel etkinlikte, ünlü sanatçı Koray Avcı konser verdi. Program, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun gibi birçok siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcisi etkinlikte yer aldı. Kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı.

GÜNE ANLAM KATAN KONUŞMALAR VE GÖSTERİLER

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, etkinliğin anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından “Bozüyük’ün özgürlük sesi” adlı oratoryo sahnelendi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Bozüyüklülerin büyük bir ilgiyle takip ettiği “4 Eylül Kurtuluş Günü” etkinlikleri, Kapalı Pazar Otoparkı’nda gerçekleşti.

KORAY AVCI, SEVGİYLE KARŞILANDI

Şarkıcı Koray Avcı, etkinlikte sahne alarak gençler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Avcı, “Adaletin bu mu dünya”, “Aşk sana benzer”, “Aldırma gönül” ve “Ellerimde çiçekler” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Konserin sonunda, Bakkalcıoğlu, Avcı’yı tebrik ederek sembolik Metristepe Anıtı’nı hediye etti.

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

Galatasaray, Eyüpspor ile oynayacağı maçı bir gün öne almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu talep, Şampiyonlar Ligi öncesinde yapıldı.

