Bozüyük’te Ailemiz Cennetimiz Olsun Toplantısı

BOZÜYÜK MÜFTÜLÜĞÜ’NDE AİLE TEMASI TOPLANTISI

Bozüyük’te, Müftü Muammer Ölmez’in başkanlığında 2025 yılı aile teması ‘Ailemiz Cennetimiz Olsun’ çerçevesinde yapılacak çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu ile Bozüyük Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdülkadir Taşletimur’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, belirlenen 2025 yılı aile teması doğrultusunda yapılacak projeler masaya yatırıldı.

AİLE DEĞERLERİNE VURGU

Toplantıda, aile değerlerinin korunması ve geliştirilmesi üzerine projelere ağırlık verildi. Katılımcılar, ailelerin karşılaştıkları sosyal zorlukların giderilmesi ve toplumsal bağların güçlendirilmesi amacıyla planlanan etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Müftülük, belirlenen tema kapsamında çeşitli seminerler, eğitim programları ve farkındalık çalışmaları ile ailelerin desteklenmesini hedefliyor.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Yetkililer, ‘Ailemiz Cennetimiz Olsun’ temasının toplumsal dayanışmayı artıracağına ve bireyler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Bu çalışmalara yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerin ayrıntıları önümüzdeki günlerde ortaya konulacak.