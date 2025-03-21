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Bozüyük’te Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİNİN YAPILDIĞI TARİH

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü kutlamak amacıyla Saraycık Köyü ve Türbin Mesire alanındaki güzergah boyunca bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü ve Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu etkinliğe, Kaymakam Adem Öztürk ve ilçe protokol üyesi isimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

KATILIM VE DİKİLEN FİDANLAR

Yaklaşık bin adet fidan, etkinlikte toprakla buluşturuldu. Mavi ladin, himalaya sediri, mavi servi, ıhlamur, dut, alıç, ahlat, mahlep ve kuşburnu gibi çeşitli türde fidanların dikimi gerçekleştirildi. Bu etkinlik, ormanların korunması ve ağaçlandırma bilincinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

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