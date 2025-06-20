Bozüyük’te Ödüller Sahiplerini Buldu

KÜLTÜREL VE SPORSEL BAŞARILARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı içinde gerçekleştirilen kültürel ve sportif alanlarda elde edilen başarılar kapsamında sporcular ödüllendirildi. Bozüyük Kaymakamlığı’nın organize ettiği ‘Eğitimde Başarı Ödülleri’ töreni, Metristepe Kültür Merkezi’nde büyük bir katılım ile yapıldı.

TÖRENE GİDEN KATILIMCI KİTLE

Törende Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ün yanı sıra ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yer aldı. Etkinlikte 360 öğrenci büyük bir heyecanla ödüllerini alırken, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk sporculara başarılarının devamını diledi. Tören, toplu hatıra fotoğrafları ve yoğun alkışlarla tamamlandı.