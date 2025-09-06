Bozüyük’te Öğrenci Servisi Eğitimi Gerçekleşti

EĞİTİMİN AMACI

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci servis taşımacılığı yapan sürücü ve rehber personellere yönelik uygulamalı eğitim düzenleniyor. Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan bu eğitimde, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapılıyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim sürecinde, taşıma faaliyetlerinde uyulması gereken temel hususlar, öğrencilerin güvenli iniş-biniş kuralları ve koltuk sensörü kullanımı gibi önemli konular üzerinde duruluyor. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu eğitimde, sürücüler ve rehber personeller öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gerekenler hakkında eğitim alıyor.

Yetkililer, öğrencilerin okul gidiş gelişlerinde güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek, eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini ifade ediyor. Bu kapsamda verilen eğitimlerin, öğrenci taşımacılığında güvenliği artırma amacı taşıdığı vurgulanıyor.