Bozüyük’te Şehir Magandaları Tepkilere Neden Oldu

ŞEHİR MAGANDALARINDAN ZARARLI DAVRANIŞ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, oturma bankları ve çöp kutuları büyük bir zarara uğradı. Kimliği belirsiz kişiler, bu ürünleri kullanmak üzere yerleştirilen alanlardan alarak kanalın içerisine attı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kanal boyunca uzanan bu alan, çeşitli yaş gruplarındaki vatandaşların dinlenme ve sohbet etme ihtiyaçları için tasarlanmıştı. Ancak, meydana gelen bu olay, çevredekiler tarafından üzüntü ve kızgınlıkla karşılandı. Vatandaşlar, bu davranışları sergileyen şahısların bir an önce bulunmasını ve gerekli cezaların verilmesini talep ediyor.