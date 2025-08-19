Bozüyük’te Şehitler İçin Program Düzenlendi

Haberler

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN ETKİNLİK

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure ve mevlit programı büyük bir katılım ile yapıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile başladı. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de etkinliğe katılarak şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

DAYANIŞMA VE BİRLİK MESAJLARI

Etkinlikte şehitlerin anılmasıyla birlikte dayanışma ve birlik mesajları verildi. Şehitlerin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi. Kaymakam Öztürk, konuşmasında, “Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

