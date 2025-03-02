Bozüyük’te Tır Kazası: 11 Yaralı

BİLECİK’TE KAZA YAŞANDI

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun 20’nci kilometresindeki Poyra Mevkii’nde gerçekleşti. Tır, yolcu otobüsüne arkadan çarparken, tır sürücüsü ağır yaralanırken, otobüstekilerden 10 kişi ise hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Eskişehir ve Bozüyük’teki hastanelere sevk edilirken, kazanın meydana geldiği Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı. Bu durum, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Ayrıca, Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün olay yerine gelmesi bekleniyor. Ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.