Haberler

Bozüyük’ün Kurtuluşu Coşku İle Kutlandı

BOZÜYÜK’ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU COŞKUYLA KUTLANDI

Bozüyük İlçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladı. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

ANMA TÖRENİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve diğer etkinliklerle ilçenin kurtuluşu anıldı. Kutlamalara katılanlar, heyecan dolu anlar yaşarken, ilçe protokolü de kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşu, 103 yıl aradan sonra bile büyük bir gurur ve heyecanla anılırken, bu birliktelik geleceğe umut taşıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Gazzeli üniversite öğrencilerine destek mesajları gönderildi; eğitim ve insani değerler üzerinde duruldu.
Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’i yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alperen Şengün maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.