Bozüyük’ün Kurtuluşu Coşku İle Kutlandı

BOZÜYÜK’ÜN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU COŞKUYLA KUTLANDI

Bozüyük İlçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünü düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladı. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçe protokolü ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

ANMA TÖRENİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve diğer etkinliklerle ilçenin kurtuluşu anıldı. Kutlamalara katılanlar, heyecan dolu anlar yaşarken, ilçe protokolü de kurtuluş mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşu, 103 yıl aradan sonra bile büyük bir gurur ve heyecanla anılırken, bu birliktelik geleceğe umut taşıdı.