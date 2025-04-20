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Bozüyük Vitraspor 1-0 Yenildi

BÖLGESAL AMATÖR LİG’DE KIRAN KIRANA MÜCADELE

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup 28. haftasında Bozüyük Vitraspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maç, Bozüyük İlçe Stadı’nda yapıldı ve ev sahibi ekip, konuk takımına 1-0 yenilerek sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine 3 dakika kala, 45+3. dakikada, Darıca Gençlerbirliği’nden Mustafa Salış, penaltı vuruşunu başarıyla kullanarak takımını öne geçirdi. Bu gol, Darıca’nın devreyi 1-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıda, Bozüyük Vitraspor birçok gol pozisyonu yakaladı ancak bu fırsatları değerlendiremeyerek skoru değiştiremedi. Sonuç olarak, Darıca Gençlerbirliği maçı 1-0 galip tamamladı. Bu sonuçla Bozüyük Vitraspor 29 puanda kaldı ve gelecek hafta 29. haftada sahasında Gebzespor’u ağırlama hazırlıkları yapıyor.

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