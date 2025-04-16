Bozüyük Vitraspor, Gölcükspor’la Beraber Kaldı

BOZÜYÜK VİTRASPOR ZORLU DEPLASMANDAN PUANLA DÖNDÜ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, Gölcükspor ile gerçekleştirdiği zorlu deplasman maçından 1 puanla geri döndü. BAL 9. Grup’un 27’inci hafta müsabakasında Gölcük Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelen iki takımda, ev sahibi Gölcükspor, 23’üncü dakikada Yahya Kemal Baki’nin golüyle öne geçti. Bu gol sonrasında yaşanan karşılıklı ataklar ilk yarıda sonuç veremedi ve devre 1-0’lık Gölcükspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının 79’uncu dakikasında Bozüyük Vitraspor, Orkun Ustaoğlu’nun attığı golle skoru 1-1’e taşıdı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma berabere tamamlandı. Bu beraberlik sonrası Vitraspor, 16 takımlı ligde 13’üncü sırada yer aldı ve ligin 28’inci haftasında kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği Spor’u konuk edecek.