Bozüyük Vitraspor, Yeşil Yalovaspor’a Yenildi

MAÇ HAZIRLIKLARI VE SONUÇ

Bölgesel Amatör Lig’in temsilcisi Bozüyük Vitraspor, sahasında grup lideri Yeşil Yalovaspor ile karşılaştı. Bozüyük İlçe Stadı’nda oynanan bu BAL 9. Grup 24’üncü hafta mücadelesinde, Vitraspor 3-1’lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Yeşil Yalovaspor, Umut Kıran’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da birçok atak geliştirdi fakat sonuç alamadı. Sonuç olarak, ilk yarı Yeşil Yalovaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 67. dakikada Vitraspor’un Hakan Demir ile bulduğu gol, durumu 1-1’e getirdi. Ancak maçın 85. dakikasında Yeşil Yalovaspor, Umut Kıran ile ikinci golünü bularak yeniden öne geçti. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Mustafa Kaya’nın attığı golle Yeşil Yalovaspor, maçı 3-1 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından Bozüyük Vitraspor, 28 puanda kalırken, ligin 25’inci haftasında Kapaklıspor’a konuk olacak.