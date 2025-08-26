Haberler

Bozüyükspor Kız Futbol Takımı Kuruldu

Bozüyükspor Kulübü, kız futbol takımı kurarak antrenmanlara start verdi. 2010-2013 yılları arasında doğan kızlardan oluşan takım, ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

KULÜP BAŞKANI HEDEFİ ANLATTI

Kulüp Başkanı Selami Yıldız, Antrenör Berkay Kurt ile beraber bir ekip oluşturduklarını belirtti. Yıldız, “Amacımız sağlıklı, bilgili ve karakterli sporcular yetiştirmek. Kızlarımızı hem sosyalleştiriyoruz hem de onlara güzel bir ortam sağlıyoruz. Kızların da futbol branşında olabileceğini ve güzel şeyler başarabileceğini göstermek istiyoruz. Bölgemizde bu yaş kategorisinde bir lig düzenlenmediği için ileri dönemlerde A takım kategorisinde liglere girip ilçemizi profesyonel liglerde temsil etmek istiyoruz. Tüm kızlarımızı, hemşerilerimizi kulübümüze davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

