Bozyazı’da Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, çevresini kapattığı evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınla yakalandı. Ekipler, bahçede bulunan hint kenevirlerini tek tek sökerek, tohumlarını da ele geçirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ UYUŞTURUCULA MÜCADELEDE HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir çalışma yaptı. Bu çalışma sonucunda Bozyazı ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi’nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi.

BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ VE BİTKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri 56 yaşındaki C.U.’nun tam adresini tespit etti ve baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, evin bahçesinde hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Ekipler bahçeden 343 kök hint keneviri bitkisini sökerken, detaylı arama sonucunda kurutulmak için sökülmüş 22 kök hint keneviri ve 49 gram kenevir tohumu da ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.