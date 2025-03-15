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Bozyazı’da KADES Uygulaması Tanıtım Çalışması Yapıldı

MERSİN’DE KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASI BİLGİLENDİRMESİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme etkinliği düzenliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliyi Merkez Mahallesi’ndeki pazar yerinde yapıyor.

VATANDAŞLARLA BİLGİ PAYLAŞIMI

Ekipler, bu etkinlikte vatandaşlara KADES’in amacı, kullanım şekli ve acil durumlarla ilgili nasıl yardımcı olunacağı hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Ayrıca, uygulamanın indirilmesi ve kullanımıyla bağlantılı olarak broşürler dağıtılarak bu konudaki farkındalık artırılıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES’in önemine vurgu yapılıyor. Toplum Destekli Polislik ekiplerinin, bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edeceği duyuruluyor.

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