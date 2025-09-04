Bozyazı’da Kaza, 5 Yaralı Var

KAZA ANINDA YOLDAN ÇIKTI

Mersin ilinin Bozyazı ilçesinde, yoldan çıkan otomobil bir seraya çarparak kaza yaptı. Bu talihsiz olayda 1’i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 16 JEE 88 plakalı otomobil, yol çalışması yapılan bir alan içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak seraya girdi. Olayda yaralanan kişiler arasında 2 çocuk da bulunuyor.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, hızlı bir şekilde sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı kişiler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.