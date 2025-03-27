Bozyazı’da Kundaklanmak İstenen Araç Söndürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yanıcı madde ile bir aracın yakılmaya çalışıldığı bir olay meydana geldi. Bu durum, ilçeye bağlı Sıcakyurt Mahallesi’nde bulunan Kökobası Camii önünde gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ

Aktarılan bilgilere göre, park halinde bulunan M.Ş.’ye ait otomobilin kaputuna kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yanıcı madde döküldü ve ateşe verildi. Olayı gören vatandaşlar, derhal durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Neyse ki, kaputtaki alevler büyümeden söndürüldü.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olay yerine gelen polis, kundaklamaya karışan kişilerin tespit edilmesi için hemen bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.