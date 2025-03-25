Bozyazı’da Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Çalışmaları

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik birimi, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık çalışmaları ve bilgilendirme aktivitelerine devam ediyor. Bu bağlamda, Merkez Mahallesi’nde esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelinerek madde bağımlılığının zararları ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

VATANDAŞLARA BROŞÜR DAĞITIMI

Polis ekipleri, bağımlılıkla mücadelenin önemini vurgularken, vatandaşlara dağıttıkları broşürlerle madde kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Ayrıca, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında emniyet birimlerine bildirimde bulunmanın gerekliliğine de dikkat çekildi. Ekipler, toplumun her kesimini madde bağımlılığı ile mücadelede bilinçlendirmek için çalışmaların durmaksızın süreceğini açıkladı.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Vatandaşlar, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesini isteyerek emniyet güçlerine teşekkür etti. Madde bağımlılığı ile ilgili sorun yaşayan bireyler için destek hatları ve danışmanlık hizmetlerinin mevcut olduğu hatırlatıldı. Polis ekipleri, toplumun her bireyinin bu mücadelede duyarlı olması gerektiğini ifade etti.