Bozyazı’da Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

TOPLANTILARIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında iki önemli toplantı yapıldı. ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ ile ‘Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı’ düzenlendi. Bu toplantılara ilgili kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve alanında uzman kişiler katılım sağladı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen mevcut çalışmalar detaylı olarak değerlendirildi. Toplantılarda alınması gereken yeni tedbirler ve farkındalık oluşturacak projeler üzerinde duruldu. Bu konudaki mücadele, katılımcılar arasında yoğun bir tartışma ile sürdürülürken, öneriler listesi oluşturuldu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Bağımlılıkla mücadelede ise mevcut durum analiz edilerek önleyici ve rehabilite edici faaliyetler masaya yatırıldı. Kaymakam Topsakaloğlu, konuşmasında kadına yönelik şiddet ve bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilgili kurumların iş birliği içinde bu konuda çalışmalara devam edeceğini belirtti. Toplantılar, katılımcıların önerilerinin alınması ve gelecekteki çalışmaların planlanmasıyla son buldu.